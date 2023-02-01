Анчелотти высказался о будущем Бензема и Модрича

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на то, что клуб не приобрел новых игроков в зимнее трансферное окно.

«Мы не покупали игроков в январе, потому что спланировали состав летом. Бензема и Модрич в ОАЭ? Я думаю, что две такие легенды клуба, как они, должны уйти на пенсию в «Реале», - приводит слова итальянского специалиста зарубежная пресса.

Нападающий Карим Бензема играет за «Реал» с 2009 года. Полузащитник Лука Модрич выступает в составе мадридского клуба с 2012. У обоих игроков контракты заканчиваются в конце сезона-2022/23.