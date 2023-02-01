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Дзаньоло продолжит тренироваться с «Ромой», но больше не сыграет за команду

Переход итальянца в «Борнмут» сорвался в последний момент.
01 февраля 2023 16:46
автор: Александр Шульгин

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло продолжит тренироваться вместе с римлянами, однако в текущем сезоне больше не сыграет.

По информации итальянской прессы, футболист после своей истории с неудавшимся трансфером в английский «Борнмут» больше не входит в планы руководства «джаллоросси».

Напомним, Дзаньоло пытался перейти в клуб АПЛ, однако в последний момент трансфер не удался. Отмечается, что президент римской команды Дэн Фридкин остался недоволен принятым решением и собирается исключит хавбека из клуба.

Сообщается, что 23-летнего игрока не устроили условия «вишен» и их нынешнее положение в АПЛ. Ранее сообщалось, что итальянцем интересовались «Тоттенхэм» и «Милан».

Дзаньоло перешел в «Рому» в июле 2018 года. В текущем сезоне за команду Жозе Моуринью он провел 17 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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