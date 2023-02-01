РФС наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов

Палата РФС по разрешению споров наложила на казанский «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов.

«Удовлетворить заявление футболиста Солтмурада Бакаева в отношении ФК «Рубин» о взыскании индивидуальной поощрительной выплаты в полном объёме. Обязать клуб выплатить индивидуальную поощрительную выплату за спортивный сезон 2021/2022.

Применить к ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед футболистом Солтмурадом Бакаевым, установленных настоящим решением», - говорится в заявлении пресс-службы организации.

Напомним, после 20 туров казанцы с 37 очками занимают третью строчку в турнирной таблице Первой лиги.