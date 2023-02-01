World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

РФС наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов

Причиной стала задолженность перед Солтмурадом Бакаевым.
01 февраля 2023 16:59
автор: Александр Шульгин

Палата РФС по разрешению споров наложила на казанский «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов.

«Удовлетворить заявление футболиста Солтмурада Бакаева в отношении ФК «Рубин» о взыскании индивидуальной поощрительной выплаты в полном объёме. Обязать клуб выплатить индивидуальную поощрительную выплату за спортивный сезон 2021/2022.

Применить к ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед футболистом Солтмурадом Бакаевым, установленных настоящим решением», - говорится в заявлении пресс-службы организации.

Напомним, после 20 туров казанцы с 37 очками занимают третью строчку в турнирной таблице Первой лиги.

источник: РФС
Это интересно:
Аллегри сделал заявление по трансферу Маккенни в «Лидс»
Американец сам изъявил желание покинуть клуб.
01.02.2023 17:20
Футбол
автор: Александр Шульгин
РФС наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов
Причиной стала задолженность перед Солтмурадом Бакаевым.
01.02.2023 16:59
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дзаньоло продолжит тренироваться с «Ромой», но больше не сыграет за команду
Переход итальянца в «Борнмут» сорвался в последний момент.
01.02.2023 16:46
Футбол
автор: Александр Шульгин
Анчелотти высказался о будущем Бензема и Модрича
Специалист считает футболистов легендами клуба.
01.02.2023 16:39
Футбол
«ПСЖ» отказали в апелляции по аренде игрока «Челси» Зиеша
Чемпионы Франции не смогут завершить сделку по трансферу марокканца.
01.02.2023 16:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
Владимир Ивич: Сперцян определено один из лучших в нашей команде
Тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал игру полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна.
01.02.2023 16:08
Футбол
«Атлетик» продлил аренду Андер Эрреры
Новое соглашение рассчитано до 2024 года.
01.02.2023 16:04
Футбол
Мбаппе хочет перейти в «Реал» после завершения контракта с «ПСЖ»
Соглашение с французским клубом может истечь в 2024 году.
01.02.2023 15:59
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Азмуна прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Локомотива» и «Сочи»
Ранее стало известно о том, что переход форварда в «Марсель» сорвался.
01.02.2023 15:47
Футбол
Пензенский «Зенит» уволил спортивного директора спустя две недели после назначения
Причиной увольнения стало размещение непроверенной информации на сайте команды.
01.02.2023 15:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика