Аллегри сделал заявление по трансферу Маккенни в «Лидс»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал переход американского полузащитника Уэстона Маккенни в английский «Лидс».

«Маккенни хотел уйти из клуба, он попросил его отпустить. Мы нашли отличное решение с «Лидс Юнайтед», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Финансовые детали сделки не раскрываются, однако, СМИ уверяют, что аренда игрока обошлась «Лидсу» в 1,2 млн евро. Также в соглашение включен пункт о выкупе хавбека за 33 млн евро без учета бонусов.

Маккени 24 года. Он стал полноценным игроком «Юве» летом 2021 года. За его переход итальянцы выложили 20,50 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А полузащитник отыграл 15 матчей и забил 1 гол. Также на его счету 1 голевой пас.