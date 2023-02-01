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Ибрагимович планирует вернуться на поле к плей-офф Лиги чемпионов

Швед стремиться помочь «Милану» уже в перовом матче против «Тоттенхэма».
01 февраля 2023 17:44
автор: Александр Шульгин

Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович планирует вернуться на поле к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с лондонским «Тоттенхэмом», сообщают иностранные СМИ.

Напомним, что форвард перенес операцию на колене в мае 2022 года и с тех пор проходит реабилитацию. Ибрагимовичу 41 год, его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

После 20 туров «Милан» с 38 очками идет на пятом месте в турнирной таблице Серии А, проиграв три последних встречи подряд.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» команда Стефано Пиоли проведет 14 февраля на своем поле.

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