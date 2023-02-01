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Рэшфорд в третий раз подряд признан игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»

Футболист поражал ворота соперника в восьми из десяти матчей января.
01 февраля 2023 18:01
автор: Александр Шульгин

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком своей команды по итогам января 2023 года.

«Наш форвард, находящийся в хорошей форме, забивал в восьми матчах из десяти в течение месяца, включая уверенную победу в манчестерском дерби, когда мы обыграли наших соседей со счетом 2:1 на «Олд Траффорд».

Его невероятная результативность означала, что он также сравнялся с Деннисом Вайоллетом по забитым мячам в девяти домашних матчах подряд, а его общее количество голов за сезон составляет колоссальные 18 мячей.

Обойдя Каземиро, Аарона Ван-Биссаку и Бруну Фернандеша в борьбе за награду, Рашфорд стал первым игроком клуба, получившим награду несколько месяцев подряд в нынешнем сезоне», - такое сообщение опубликовала клубная пресс-служба «красных дьяволов».

Добавим, что аналогичную награду Рэшфорд получал в ноябре и декабре 2022 года. Таким образом, он стал лауреатом уже в третий раз подряд.

В текущем сезоне в активе форварда 26 матчей, в которых он забил 13 мячей. После 20 матчей «МЮ» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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