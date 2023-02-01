Месси поведал о своих словах во время решающего пенальти на ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обратился к богу во время решающего пенальти в финале ЧМ-2022. Об этом звездный форвард рассказал зарубежным СМИ.

Напомним, «альбиселесте» выиграли трофей после удара защитника Гонсало Монтьеля.

«Я сказал ему: «Сделай это, закончи все, давай больше не будем это затягивать». Обращался ли я к своей бабушке или Диего ? Честно говоря, нет. Я просил бога о том, чтобы это все закончилось», – заявил Месси.

В финале чемпионата мира по футболу Аргентина обыграла сборную Франции. Все решилось в серии пенальти, где точнее оказались «альбиселесте» (4:2). Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью – 3:3, а Месси оформил дубль.