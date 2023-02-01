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Энцо Фернандес попрощался с «Бенфикой» после перехода в «Челси»

Футболист перебрался в английский клуб в зимнее трансферное окно.
01 февраля 2023 19:12

Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес попрощался с «Бенфикой» после перехода в «Челси».

«Большое спасибо, «бенфикисты». Спасибо, клубу, я всегда буду хранить вас в своем сердце», - написал хавбек в соцсетях.

Отметим, что английский клуб заплатит рекордные для своей страны 121 млн евро.

Лучший молодой игрок чемпионата мира в Катаре выступает за португальский клуб с лета 2022 года. В текущем сезоне за команду Роджера Шмидта он провел 29 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

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