Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес попрощался с «Бенфикой» после перехода в «Челси».

«Большое спасибо, «бенфикисты». Спасибо, клубу, я всегда буду хранить вас в своем сердце», - написал хавбек в соцсетях.

Отметим, что английский клуб заплатит рекордные для своей страны 121 млн евро.

Лучший молодой игрок чемпионата мира в Катаре выступает за португальский клуб с лета 2022 года. В текущем сезоне за команду Роджера Шмидта он провел 29 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.