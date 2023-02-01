Президент Азиатской конфедерации футбола переизбран на новый срок

Президент Азиатской конфедерации футбола (AFC) шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа переизбран на новый четырехлетний срок, сообщается на сайте организации.

Руководитель AFC был переизбран на 33-й Генеральной ассамблее организации, которая проходит в среду в Манаме (Бахрейн).

Действующий президент был единственным кандитатом на выборах. После объявления итогов голосования, Аль-Халифа объявил, что азиатский футбол вступает в новую эру, а также поблагодарил за оказанное доверие.

Аль-Халифа возглавляет AFC с 2013 года. Вместе с этим он является заместителем главы дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА).