Агент Холанда: Сможет ли Эрлинг перейти в «Барселону»? У меня неплохие отношения с Лапортой

Рафаэла Пимьента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, ответила на вопрос о возможном переезде игрока в чемпионат Испании.

«На данный момент ему все нравится в «Манчестер Сити». Других мыслей нет.

Сможет ли он перейти в «Реал» или «Барселону»? Я юрист, не могу об этом говорить. Но у меня неплохие отношения с президентом каталонцев Лапортой», – заявила агент британским СМИ.

Напомним, 22-летний норвежец перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила 60 млн евро. По данным СМИ, на игрока также претендовали «Барселона» и «Реал», однако, каталонцы отказались от футболиста из-за финансовых проблем. «Сливочные», в свою очередь, сосредоточились на Килиане Мбаппе из «ПСЖ».