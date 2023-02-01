World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Анчелотти объяснил, почему «Реал» никого не купил зимой

«Королевский» клуб так и не вышел на трансферный рынок в зимнее трансферное окно.
01 февраля 2023 20:38
автор: Александр Шульгин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал отсутствие приобретений в зимнее трансферное окно.

«Мы не заключали зимой сделок, потому что необходимости в этом не было. Если ты хорошо планируешь летнюю работу, зимой выходить на рынок не нужно», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, после 18 туров «Реал» с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на пять очков.

В своем последнем матче мадридцы дома не смогли обыграть «Реал Сосьедад». Матч завершился безголевой ничьей.

Это интересно:
Никитин стал старшим тренером «Рубина»
Договор рассчитан до конца сезона-2022/23.
01.02.2023 20:52
Футбол
Анчелотти объяснил, почему «Реал» никого не купил зимой
«Королевский» клуб так и не вышел на трансферный рынок в зимнее трансферное окно.
01.02.2023 20:38
Футбол
автор: Александр Шульгин
Владелец «Лестера» принял решение списать долг клуба в 194 миллиона фунтов стерлингов
В этом году команда борется за выживание в АПЛ.
01.02.2023 20:33
Футбол
Агент Холанда: Сможет ли Эрлинг перейти в «Барселону»? У меня неплохие отношения с Лапортой
Контракт игрока с «Манчестер Сити» истекает летом 2027 года.
01.02.2023 20:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Рубин» разгромил узбекистанский «Навбахор» в товарищеском матче
Казанские футболисты забили сопернику шесть безответных мячей.
01.02.2023 20:12
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Реал» вернул права на защитника Франа Гарсию
Однако футболист до конца сезона останется в «Райо Вальекано».
01.02.2023 20:05
Футбол
Амрабат извинился перед тренерами и футболистами «Фиорентины» за свое поведение
Игрок накануне пропустил тренировочное занятие команды на фоне желания перейти в «Барселону».
01.02.2023 19:52
Футбол
Президент Азиатской конфедерации футбола переизбран на новый срок
На выборах он был единственным кандидатом.
01.02.2023 19:39
Футбол
автор: Александр Евграфов
Нападающий сборной Алжира стал игроком «Андерлехта»
Трансфер был осуществлен по договору аренды до окончания текущего сезона.
01.02.2023 19:30
Футбол
Миранчук – в стартовом составе «Торино» на матч с «Фиорентиной» в Кубке Италии
Встреча начнется в 20.00 мск.
01.02.2023 19:18
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика