Анчелотти объяснил, почему «Реал» никого не купил зимой

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал отсутствие приобретений в зимнее трансферное окно.

«Мы не заключали зимой сделок, потому что необходимости в этом не было. Если ты хорошо планируешь летнюю работу, зимой выходить на рынок не нужно», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, после 18 туров «Реал» с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на пять очков.

В своем последнем матче мадридцы дома не смогли обыграть «Реал Сосьедад». Матч завершился безголевой ничьей.