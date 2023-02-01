«Торино» проиграл «Фиорентине» в Кубке Италии, Миранчук отыграл весь матч

В четвертьфинале Кубка Италии «Фиорентина» на своем поле обыграла «Торино».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Лука Йович и Жонатан Иконе. Туринцы ответили точным ударом Янна Карамо.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.

Напомним, ранее первым полуфиналистом турнира стал миланский «Интер», обыгравший «Аталанту» (1:0). В оставшихся двух парах «Рома» примет «Кремонезе», а «Ювентус» сыграет с «Лацио».

Кубок Италии

1/4 финала

«Фиорентина» (Флоренция) - «Торино» - 2:1 (0:0)

Голы: Йович, 65; Иконе, 90 - Карамо, 90.