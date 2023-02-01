Тьяго Силва анонсировал продление контракта с «Челси»

Защитник «Челси» Тьяго Силва продлит контракт с клубом. По словам футболиста, официально об этом объявят в ближайшее время.

«Мое намерение, как и намерение «Челси», состоит в том, чтобы оставаться вместе. Я знаю, что клуб нуждается во мне прямо сейчас. Я здесь, чтобы помочь», – сказал бразилец британским СМИ.

Тьяго Силве 38 лет. Он выступает за «синих» с августа 2020 года. За это время игрок провел 105 матчей и помог команде выиграть 4 трофея, в том числе Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее Тьяго Силва выступал за «ПСЖ», «Милан» и другие клубы. Он также успел поиграть в России за московское «Динамо».