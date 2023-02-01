Месси назвал самый сложный матч Аргентины на ЧМ-2022

Матч против Мексики на групповом этапе ЧМ-2022 стал самым сложным для сборной Аргентины. Об этом заявил капитан «альбиселесте» Лионель Месси.

«На кону стояло все. И это был тот матч, в котором мы играли хуже всего. Мы должны были обязательно побеждать, несмотря ни на что, а это заставляет играть по-другому», – заявил Месси зарубежным СМИ.

Матч с Мексикой стал вторым для аргентинцев на ЧМ-2022. Они начали турнир с поражения от Саудовской Аравии (1:2) и могли не попасть в плей-офф, если б уступили мексиканцам, однако, игра завершилась в пользу «альбиселесте» со счетом 2:0.