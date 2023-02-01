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Месси назвал самый сложный матч Аргентины на ЧМ-2022

Спойлер: он состоялся на групповом этапе.
01 февраля 2023 22:42
автор: Артур Гичунцев

Матч против Мексики на групповом этапе ЧМ-2022 стал самым сложным для сборной Аргентины. Об этом заявил капитан «альбиселесте» Лионель Месси.

«На кону стояло все. И это был тот матч, в котором мы играли хуже всего. Мы должны были обязательно побеждать, несмотря ни на что, а это заставляет играть по-другому», – заявил Месси зарубежным СМИ.

Матч с Мексикой стал вторым для аргентинцев на ЧМ-2022. Они начали турнир с поражения от Саудовской Аравии (1:2) и могли не попасть в плей-офф, если б уступили мексиканцам, однако, игра завершилась в пользу «альбиселесте» со счетом 2:0.

источник: «Советский спорт»
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