«Рома» Моуринью проиграла худшей команде Серии А в 1/4 финала Кубка Италии

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Рома» на своем поле сенсационно проиграла «Кремонезе».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличился Сириль Дессерс, реализовавший пенальти. Еще один мяч римляне забили в свои ворота сами: автогол на счету Зеки Челика.

Хозяева ответили точным ударом Андреа Беллотти.

Таким образом, «Кремонезе» вслед за «Интером» и «Фиорентиной» вышел в полуфинал. Отметим, что в Серии А команда прочно осела на дней турнирной таблицы, до сих пор не одержав ни одной победы.

Последний полуфиналист определится в паре «Ювентус» - «Лацио».