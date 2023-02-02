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«Рома» Моуринью проиграла худшей команде Серии А в 1/4 финала Кубка Италии

Римляне сенсационно покинули турнир.
02 февраля 2023 08:07
автор: Александр Шульгин

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Рома» на своем поле сенсационно проиграла «Кремонезе».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличился Сириль Дессерс, реализовавший пенальти. Еще один мяч римляне забили в свои ворота сами: автогол на счету Зеки Челика.

Хозяева ответили точным ударом Андреа Беллотти.

Таким образом, «Кремонезе» вслед за «Интером» и «Фиорентиной» вышел в полуфинал. Отметим, что в Серии А команда прочно осела на дней турнирной таблицы, до сих пор не одержав ни одной победы.

Последний полуфиналист определится в паре «Ювентус» - «Лацио».

источник: «Советский спорт»
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