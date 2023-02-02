Тренер «Кремонезе» о выходе в полуфинал Кубка Италии: Я не ожидал такого выступления

Главный тренер «Кремонезе» Давиде Баллардини прокомментировал победу своей команды над «Ромой» в 1/4 финала Кубка Италии.

«Вчера вечером «Кремонезе» провел хороший матч. Против больших клубов нужна удача, однако мы заработали ее.

Мы показали хорошую командную игру. Я не ожидал такого выступления от подопечных. Мы сдерживали оппонента на протяжении всей встречи», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличился Сириль Дессерс, реализовавший пенальти. Еще один мяч римляне забили в свои ворота сами: автогол на счету Зеки Челика.

Хозяева ответили точным ударом Андреа Беллотти.

Таким образом, «Кремонезе» вслед за «Интером» и «Фиорентиной» вышел в полуфинал. Отметим, что в Серии А команда прочно осела на дней турнирной таблицы, до сих пор не одержав ни одной победы.

Последний полуфиналист определится в паре «Ювентус» - «Лацио».