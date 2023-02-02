«Барселона» победила «Бетис» и увеличила свое преимущество в чемпионате Испании до 8 очков

«Барселона» в гостевом матче 17-го тура испанской Примеры победила «Бетис» со счетом 2:1.

На голы Рафиньи (65-я минута) и Роберта Левандовски (80) хозяева поля ответили атакой, в результате которой свои ворота поразил Жюль Кунде (85).

«Сине-гранатовые» лидируют в чемпионате Испании и увеличили свой отрыв от «Реала» до 8 очков, «сливочные» провели на одну игру меньше. «Гелиополиты» остались с 31 очком шестыми.

4 февраля «Бетис» примет «Сельту», ему не поможет Виллиам Карвалью, удаленный после завершения матча с каталонцами. «Барселона» на следующий день сыграет дома против «Севильи».

Ла Лига

17-й тур

«Бетис» (Севилья) - «Барселона» (Барселона) - 1:2 (0:0)

Голы: Кунде, 85 (автогол) - Рафинья, 65; Левандовски, 80

Удаление: Карвалью («Бетис»), после матча.