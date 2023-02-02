Глава АФК впервые высказался о переходе РФС из Европы в Азию

Президент Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа прокомментировал текущее положение дел с переходом РФС из-под юрисдикции УЕФА в АФК.

«Если мы получим что-то официальное по этому поводу, то это уже другой вопрос. У нас хорошие отношения с российской и остальными европейскими федерациями, мы поддерживаем контакт с ними по всем вопросам. Мы исходим из интересов игры, поскольку стремимся держать политику подальше от футбола», - приводит слова главы организации зарубежная пресса.

Напомним, в конце декабря в РФС заявили, что в случае отсутствия каких-либо подвижек с возвращением российских команд на международную арену в составе УЕФА, исполком готов рассмотреть вопрос о переходе в АФК.

Позже РФС совместно с УЕФА была создана рабочая группа, задачей которой является разработка механизма возвращения российских клубов и сборных на международные турниры под эгидой УЕФА.