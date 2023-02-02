Глава и генсек РФС посетили заседание конгресса Азиатской футбольной конфедерации

Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь организации Максим Митрофанов посетили заседание 33-го конгресса Азиатской футбольной конфедерации в Манаме.

По информации пресс-службы РФС, почетные гости прибыли на мероприятие по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы.

Напомним, в конце декабря в РФС заявили, что в случае отсутствия каких-либо подвижек с возвращением российских команд на международную арену в составе УЕФА, исполком готов рассмотреть вопрос о переходе в АФК.

Позже РФС совместно с УЕФА была создана рабочая группа, задачей которой является разработка механизма возвращения российских клубов и сборных на международные турниры под эгидой УЕФА.