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Нагельсманн оценил дебют Канселу в составе «Баварии»

Новичок мюнхенцев помог своей команде выйти в 1/4 финала Кубка Германии.
02 февраля 2023 10:55
автор: Александр Шульгин

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал дебют в составе немецкого клуба португальского защитника Жоау Канселу в матче 1/8 финала Кубка Германии против «Майнца».

«Жоау сегодня сыграл очень хорошо. Он был очень изобретателен, вы видели первый пас, который он сделал, как он использовал внешнюю сторону стопы. Было два очень хороших кросса на Томаса Мюллера. Он сделал много заходов из глубины.

Я думаю, он раз 15 пытался спринтовать. Он очень хорошо справился. На самом деле у меня не было никаких сомнений в том, чтобы доверить играть ему. Он работал с одним из лучших тренеров в мире и провел под его руководством 160 матчей в английской Премьер-лиге», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Баварии». Канселу, перешедший из «Манчестер Сити», вышел в стартовом составе и провел на поле 71 минуту.

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