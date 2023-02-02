Валерию Карпину - 54!

Валерия Карпина с днем рождения поздравляет главред «Советского спорта» Николай Яременко:

- Лично с Карпиным я познакомился ровно 15 лет назад. Я тогда возглавлял «Радио Спорт», мы в эфире воевали со «Спартаком». Он только что вернулся из Испании, был назначен гендиром - и почти сразу приехал познакомиться.

И меня поразил даже не этот факт, а то, что подходы у него во многих вопросах отличаются от сложившихся в России. Потом, конечно, случился процесс повторной русификации, потом было много разного. Но Валерий Георгиевич все равно сохранил способность резко отличаться от остальной массы.

У него даже жена - простая эстонка, учительница из школы. И это в моих глазах его еще больше приподнимает.

Валерий Георгиевич! С днем рождения! Личного счастья, благополучия близких, успешных игр! Любая команда с Вами - явление. А Ростов - теперь не меньше футбольная столица, чем Москва или какой-нибудь Питер. С днем рождения!