Валерий Масалитин: Идет планомерная подготовка к сезону. Из-за этого фаворита в турнире нет

«Сейчас идет предсезонка. Команды находятся под нагрузкой. Кто-то нагрузку хорошо переваривает. Кто-то переносит ее плохо. Идет планомерная подготовка к сезону. Из-за этого фаворита в турнире нет», — сказал Масалитин в беседе с «Газетой.Ru».

В турнире примут участие московский «Спартак», «Сочи», «Ростов» и «Краснодар». После осенней части чемпионата «Спартак» занимает второе место (36), «Ростов» замыкает тройку сильнейших (35), «Краснодар» идет на восьмой строчке (25), а «Сочи» занимает девятое место (25).

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может прекратить работу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Отмечается, что он может возглавить «Севилью».