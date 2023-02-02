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Впервые в истории футбола судья объявил решение ВАР на весь стадион

Нововведение вступило в силу на проходящем в Марокко клубном чемпионате мира.
02 февраля 2023 11:56
автор: Александр Шульгин

В стартовом матче клубного чемпионата мира по футболу между «Аль-Ахли» и «Окленд-Сити» главный арбитр впервые в истории футбола объявил решение ВАР в микрофон на весь стадион.

Видеоповтор потребовался, чтобы определить, стоило ли удалять защитника новозеландцев. После просмотра судья убедился в том, что игрок обязан покинуть поле, предъявив ему красную карточку и объявив о своем решении в микрофон по стадиону.

Напомним, что ФИФА решила опробовать нововведение на клубном ЧМ, чтобы проверить, насколько целесообразно внедрять его в остальных турнирах.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу арабской команды, которая вышла в четвертьфинал.

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