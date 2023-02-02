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Роман Шишкин: Павлюченко любой команде может помочь

Бывший защитник московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин прокомментировал возможное возобновление карьеры экс-форварда сборной России Романа Павлюченко.
02 февраля 2023 13:13

«Я с Ромой практически каждый день на связи, но почему-то эту новость узнаю только из СМИ (смеется). Почему бы и нет? Я думал, он давно уже забил этот 200-й гол, но оказывается — нет. Если у него есть такое желание, почему нет. Он не так давно закончил карьеру, все знают, что он за «Знамя» недавно играл, находится в хорошей форме, в Медиалиге участвовал. Думаю, на полтора тайма Романа точно хватит, учитывая, что он не совсем двигается – от него больше зависит реализация моментов, с чем он прекрасно разбирается.

Я немного не понял, почему «Уфа». Наверное, у него свои договоренности. С другой стороны, какая разница? Думаю, Роман любой команде может помочь», – сказал Шишкин «Чемпионату».

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