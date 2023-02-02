Фернанду Мейра: Я выбрал подержанную BMW X6

«Когда я пришел, то игрокам давали BMW второй серии. Я сказал, что мне нужна более крупная машина, потому что приедет моя семья – жена с детьми. Мы отправились туда, где были подержанные машины. Именно подержанные, а не новые. И уже там я выбрал X6. Не было такого, что «Зенит» сказал мне: выбирай вообще любую новую машину. Меня спросили – BMW X6 подойдёт? Я ответил «да», — сказал Мейра «Чемпионату».

Португалец выступал за «Зенит» с 2009 по 2011 год. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России (2010).