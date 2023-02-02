«Торпедо» проиграло дублю «Краснодара» в товарищеском матче

Валерий Масалитин о Кокорине: Легче получить образование, чтобы не совершать такие ошибки

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал слова футболиста кипрского «Ариса» Александра Кокорина, который заявил, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть в тюрьме.