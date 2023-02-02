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«Торпедо» проиграло дублю «Краснодара» в товарищеском матче

Игра проходила в турецком Белеке.
02 февраля 2023 13:23
автор: Максим Скороходов

«Торпедо» в товарищеском матче проиграло «Краснодару-2» со счетом 0:1.

За дубль «быков» на 18-й минуте отличился форвард Рустам Халназаров.

Напомним, что «Торпедо» ушло на зимний перерыв на последнем месте Российской премьер-лиги, набрав в 17 матчах 6 очков. «Краснодар-2» - аутсайдер Первой лиги, у клуба 13 очков в 20 играх.

Товарищеский матч

«Торпедо» (Москва) - «Краснодар-2» (Краснодар) - 0:1 (0:1)

Гол: Халназаров, 18

Стартовый состав «Торпедо»: Довбня, Кожемякин, Журавлев, Шляков, Прошкин, Савич, Рязанцев, Енин, Караев, Лебеденко, Данилин

Стартовый состав «Краснодара-2»: Гришин, Пивоваров, Гайворонский, Сухорученко, Исаенко, Кратков, Плотников, Губжоков, Халназаров, Самко, Кутовой.

источник: «Советский спорт»
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