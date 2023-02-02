Анзор Кавазашвили: Поддерживаю решение Павлюченко. Он еще попылит!

«Я полностью поддерживаю решение Павлюченко возобновить карьеру! Рома — большой молодец, что решился проявить инициативу. Он еще раз доказал свой высококлассный профессионализм. Если здоровье позволяет, то почему бы и не сыграть в футбол. 41 год — не предел, тем более для Павлюченко. Он еще попылит! Желаю Роме удачи и множество голов за «Уфу» в Кубке России», — сказал Кавазашвили «Чемпионату».

О завершении карьеры Павлюченко стало известно в октябре 2022 года. Последним клубом нападающего было «Знамя» из Ногинска.