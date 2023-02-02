Сергей Колотовкин: В ЦСКА была разруха. Команду полностью распродали, набрали молодежи

«В ЦСКА была разруха. Чемпионскую команду полностью распродали, взамен набрали молодежи. Результаты были плачевные. А у меня к тому же не сложились отношения с тренером Костылевым. Когда поступило предложение от «Бейтара», без раздумий уехал. Был такой агент Гриша Крицер. Большинство наших в Израиле устраивал он. А в Москве переходом занимался знаменитый Трахтенберг. Леонид Фёдорович разговаривал со мной, встречал израильтян, свел с руководством ЦСКА. Видимо, ему как журналисту было интересно посмотреть на весь процесс.

В России зарплаты тогда маленькие были. Если в ЦСКА они измерялись сотнями долларов, то в Израиле — небольшими, но все-таки тысячами. Плюс был серьезный спортивный интерес.В предыдущем сезоне «Бейтар» занял первое место, и тут Израиль допустили до еврокубков. Меня взяли в аренду под Лигу чемпионов. Опыт международных игр за клуб и сборную был. До меня там уже Вовка Гречнев играл, приз лучшего игрока чемпионата получал. Молдаван из «Зимбру» мы на первом этапе прошли и попали под польскую «Легию», а это уже совсем другой уровень. Сыграли достойно, но дальше не двинулись.

В Израиле действовал лимит на иностранцев. И когда «Бейтару» понадобился атакующий полузащитник, они «переодолжили» меня «Хапоэлю» из Цафририма, а на мое место взяли парня с Украины. Видимо, повлиял на ситуацию и мой конфликт с главным тренером. «Бейтар» возглавлял Дрор Каштан, достаточно смурной, жесткий человек. И у него было правило собирать команду на стадионе за два часа до игры. Я к такому не привык и опоздал на 30 минут. Естественно, как иностранца Дрор поставил меня в состав. С моих передач наш лучший бомбардир забил два мяча, а я получил лучшего игрока тура. На следующий день он меня штрафует — на сумму премиальных за победу. Я спросил у него через Гришу: «Я что, опоздал на игру?» А он заладил: «Ты должен был быть за два часа». Я психанул: «Тогда играйте сами». И после этого отправился в другой клуб — о чем нисколько не жалею. С молодым тренером «Цафририма» у меня сразу сложились уважительные отношения. Он не требовал, как Дрор: «Беги туда — беги сюда». Говорил: «Вот твоя позиция — играй». Все. И я играл. Единственный косяк — в полуфинале Кубка Израиля с Тель-Авивом не забил пенальти. А в остальном все было шикарно. И простились по-доброму. Он честно сказал: «У нашего клуба просто нет возможности тебя купить». Нас ведь если и покупали, то за копейки. Израиль тогда не мог платить большие деньги. Нереально.

Мне лично там было очень комфортно. Куда ни зайдешь — везде родная речь. А потом у нас же очень большая диаспора руссковогорящая была. Гриша нас часто собирал — в какой-нибудь кафешке на пляже Тель-Авива. Общались семьями, с детьми. С удовольствием бы остался в Израиле. Но, к сожалению, был вынужден вернуться в ЦСКА — контракт-то еще действовал. Когда я вернулся, некоторые наши клубы уже вышли на этот уровень. Когда после окончания контракта с армейцами я перешел в «Динамо», Николай Саныч Толстых сделал мне контракт на израильском уровне. Со временем в России стали платить намного больше, чем в Израиле», — сказал Колотовкин «Чемпионату».