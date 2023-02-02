Тьяго Силва считает, что «Челси» усилил прямого конкурента, продав Жоржиньо в «Арсенал»

Защитник «Челси» Тьяго Силва высказался о переходе полузащитника сборной Италии Жоржиньо в «Арсенал».

«Мы продали Жоржиньо прямому конкуренту. Но это футбол, такое случается. Он хочет остаться в Англии, у него здесь семья. Мы потеряли одного из лидеров раздевалки, Жоржиньо, футболиста, бравшего слово. Эта пустота останется, но мы должны двигаться дальше», - сказал Силва американским журналистам.

Напомним, что Жоржиньо выступал за «Челси» с июля 2018 года. В текущем сезоне он забил три мяча в 25 матчах во всех турнирах.