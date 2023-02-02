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«Эвертон» обратил внимание на Иско

Победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» является свободным агентом.
02 февраля 2023 14:17
автор: Максим Скороходов

Английский «Эвертон» может подписать испанского полузащитника Иско.

По данным зарубежных СМИ, «ириски» переключились на 30-летнего футболиста после того, как не смогли договорится с другими игроками до конца зимнего трансферного окна.

Напомним, что Иско должен был перейти в берлинский «Унион» и даже прошел углубленное медицинское обследование, но в последний момент трансфер сорвался из-за возросших требований хавбека.

Добавим, что последней командой Иско была «Севилья». В текущем сезоне за «красно-белых» он провел 19 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

источник: «Советский спорт»
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