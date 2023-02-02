«Бешикташ» рассматривает возможность арендовать полузащитника «Челси» Зиеша

«Бешикташ» сделал запрос у «Челси» по аренде полузащитника Хакима Зиеша, сообщает Николо Скира.

По данным инсайдера, трансфер затрудняет высокая зарплата марроканца.

Напомним, что из-за «Челси» сорвался переход Зиеша в «ПСЖ», английский клуб не смог подать правильные документы.

Контракт игрока «Челси» и сборной Марокко рассчитан до лета 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Зиеш сыграл 15 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.