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«Зенит» оспорил в CAS решение о дисквалификации своих игроков на шесть матчей ФОНБЕТ Кубка России

Малком, Родригао и Вильмар Барриос были наказаны за драку с футболистами «Спартака».
02 февраля 2023 14:57
автор: Максим Скороходов

«Зенит» оспорил в CAS решение о дисквалификации Малкома, Родригао и Вильмара Барриоса на шесть матчей ФОНБЕТ Кубка России, передает «Метарейтинг» сообщение пресс-службы РФС.

Напомним, что в последнем туре группового этапа в матче между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.) после завершении основного времени произошла драка. В ходе разбирательств помимо трех футболистов сине-бело-голубых были удалены Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон у «Спартака». В последствии все шесть наказанных получили по шесть матчей дисквалификации.

«Зенит» продолжит борьбу в ФОНБЕТ Кубке России по пути регионов, где в четвертьфинале сыграет против «Волги». Матч пройдет 25 февраля в Ульяновске.

источник: «Метарейтинг»
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