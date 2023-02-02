«Зенит» оспорил в CAS решение о дисквалификации своих игроков на шесть матчей ФОНБЕТ Кубка России

«Зенит» оспорил в CAS решение о дисквалификации Малкома, Родригао и Вильмара Барриоса на шесть матчей ФОНБЕТ Кубка России, передает «Метарейтинг» сообщение пресс-службы РФС.

Напомним, что в последнем туре группового этапа в матче между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.) после завершении основного времени произошла драка. В ходе разбирательств помимо трех футболистов сине-бело-голубых были удалены Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон у «Спартака». В последствии все шесть наказанных получили по шесть матчей дисквалификации.

«Зенит» продолжит борьбу в ФОНБЕТ Кубке России по пути регионов, где в четвертьфинале сыграет против «Волги». Матч пройдет 25 февраля в Ульяновске.