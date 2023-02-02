Калешин считает, что полузащитнику «Краснодара» Сперцяну рано переходить в хороший клуб из Европы

Экс-защитник «Краснодара» Виталий Калешин высказался о карьерных перспективах лидера «быков» Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян — очень перспективный, молодой парень, но объективно не дотягивает до хороших европейских клубов. Сейчас ему надо окрепнуть, еще больше получить опыта в РПЛ и только потом пробовать. Возможно, не полгода, а еще год стоит провести ему в премьер-лиге, но сейчас однозначно ранний переход был бы», - приводит слова Калешина «Метарейтинг».

Сперцян в этом сезоне сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах и является автором десяти голов и шести результативных передач. Контракт 22-летнего футболиста с российским клубом действует до 2026 года.