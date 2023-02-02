Тюкавин и Гладышев выйдут в стартовом составе «Динамо» на товарищеский матч против «Арды»

«Динамо» назвало состав на товарищеский матч против болгарской «Арды».

Игра начнется в 16:00 по Москве и будет состоять из двух таймов по 60 минут.

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Лаксальт, Фернандес, Маричаль, Паршивлюк, Кутицкий, Фомин, Захарян, Нгамалё, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Будачев, Купцов, Майсторович, Скопинцев, Боков, Смолов, Сазонов, Зазвонкин, Макаров, Шагиахметов, Гагнидзе, Осокин, Сулаквелидзе, Александров.

Вингер Даниил Лесовой не сыграет из-за повреждения, защитник Эли Даса готовится ко второй части сезона по индивидуальной программе.

Добавим, что бело-голубые занимают четвертое место в РПЛ, набрав 29 очков после 17 матчей.