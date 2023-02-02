Валерий Овчинников: Хочу пожелать Карпину здоровья, остальное он зубами выгрызет

- Я пришел в таллинский «Спорт» в 1986 году, там был совсем юный Валера Карпин, - вспоминает Валерий Викторович, который уже давно живет в Таллине. – Ему тогда не было еще и 17 лет, предыдущий тренер хотел его отчислить, мол, совсем еще молодой, зачем он нужен? А мне Валера чем-то приглянулся, даже не могу сказать, чем. Я возглавил «Спорт» и Валеру оставил.

- Как вам его тренерская карьера?

- Не могу сказать, что Валерий мой воспитанник, но могу сказать, что я приложил руку к тому, чтобы в российском футболе появился вначале очень хороший футболист Карпин, а потом и хороший тренер.

- Что хотели бы пожелать имениннику?

- Здоровья, остальное он зубами выгрызет.