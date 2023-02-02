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Мбаппе пропустит первый матч с «Баварией» в плей-офф Лиги чемпионов

Встреча состоится 14 февраля.
02 февраля 2023 18:27
автор: Артур Гичунцев

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не поможет команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что 24-летний нападающий оказался в лазарете из-за травмы бедра, полученной в матче 21-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (3:1). Сроки восстановления игрока составят не менее трех недель.

Напомним, первый матч «ПСЖ» и «Баварии» состоится 14 февраля и пройдет на домашней арене французского гранда. Ответный поединок намечен на 8 марта.

источник: ФК «ПСЖ»
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