Дешам прокомментировал завершение карьеры Варана в сборной Франции 

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о завершении карьеры Рафаэля Варана в составе национальной команды.

Отмечается, что сегодня, 2 февраля 29-летний защитник объявил о прекращении своих выступлений на международной арене.

«Он позвонил мне заранее и рассказал о своем решении. Это обдуманный поступок умного человека, так как он взвесил все за и против. Он все еще мог помочь нашей команде, однако я уважаю это решение и понимаю игрока. Мне нравилось работать с ним. Пожелаю ему удачи в его дальнейшей клубной карьере», – приводит слова Дешама пресс-служба французской федерации футбола.

Добавим, что Варан дебютировал в составе сборной Франции в марте 2013 года. Всего за «трехцветных» он провел 93 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.