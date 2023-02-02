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Уткин и Николсон - в стартовых составах «Ростова» и «Спартака» на матч Зимнего кубка РПЛ

Турнир проходит в Абу-Даби, ОАЭ.
02 февраля 2023 18:42
автор: Глеб Шевяков

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 1-го тура Зимнего Кубка РПЛ.

Отметим, что очная встреча российских клубов состоится сегодня, 2 февраля, на стадионе «Аль-Нахян». Начало матча – 19:30 мск.

«Ростов»: Песьяков, Миронов, Глебов, Прохин, Байрамян, Комличенко, Чернов, Уткин, Осипенко, Лангович, Щетинин.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Литвинов, Денисов, Зобнин, Игнатов, Николсон, Зиньковский.

Добавим, что в настоящий момент «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков после 17 сыгранных матчей. «Спартак» располагает на втором месте, имея в своем активе 36 очков.

источник: «Советский спорт»
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