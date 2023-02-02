Уткин и Николсон - в стартовых составах «Ростова» и «Спартака» на матч Зимнего кубка РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 1-го тура Зимнего Кубка РПЛ.
Отметим, что очная встреча российских клубов состоится сегодня, 2 февраля, на стадионе «Аль-Нахян». Начало матча – 19:30 мск.
«Ростов»: Песьяков, Миронов, Глебов, Прохин, Байрамян, Комличенко, Чернов, Уткин, Осипенко, Лангович, Щетинин.
«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Литвинов, Денисов, Зобнин, Игнатов, Николсон, Зиньковский.
Добавим, что в настоящий момент «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков после 17 сыгранных матчей. «Спартак» располагает на втором месте, имея в своем активе 36 очков.
источник: «Советский спорт»