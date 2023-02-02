Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес высказался о своих проблемах адаптации в английской команде.

Отмечается, что 23-летний нападающий рассчитывает выступить лучше в следующем сезоне.

«АПЛ – гораздо сильнее и конкурентоспособнее. Я знал об этом со слов бывших партнеров по «Бенфике» и после перехода убедился в этом. Здесь необходимо быстро адаптироваться, чтобы помогать своей команде. Конечно, мне есть над чем работать. Считаю, что смогу заиграть лучше на второй год. Со мной происходит что-то похожее, что случилось с Луисом Суаресом. Во втором сезоне за «Ливерпуль» он стал регулярно забивать», – приводит слова Нуньеса британская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне за «Ливерпуль» Нуньес провел 25 матчей, забил десять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с красными рассчитан до лета 2028 года.