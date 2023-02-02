С нападающего «Манчестер Юнайтед» Гринвуда сняты обвинения о сексуальном насилии 

Полиция Большого Манчестера сняла все обвинения с форварда «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что несмотря на скандал английский нападающий остается футболистом манкунианцев.

Сообщается, что в октябре 2022 года бывшая девушка обвинила 21-летнего игрока в изнасиловании и побоях, однако суд принял решение снять все обвинения с форварда «красных дьяволов».

Напомним, что Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Всего за клуб АПЛ он провел 129 матчей, забил 35 голов и отдал 12 результативных передач.