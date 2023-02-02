Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес поделился мнением о своем переходе в лондонский клуб.

Отмечается, что трансфер 22-летнего хавбека состоялся в последний день трансферного окна.

«Это серьезная команда с хорошей историей. Клуб завоевал много трофеев, побеждал в Лиге чемпионов. Благодарен Челси» за доверие. Постараюсь помочь команде достигать необходимых результатов. Буду выкладывать по полной, чтобы партнеры ощутили мою поддержку, вместе мы станем лучше», – приводит слова Фернандеса журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.

Добавим, что Фернандес перешел в «Челси» из «Бенфики» за 121 миллион евро. В текущем сезоне за португальский клуб он провел 29 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.