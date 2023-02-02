Полузащитник «Лиона» Ауар может перейти в «Бетис» следующим летом 

Руководство «Бетиса» намерено пригласить в команду хавбека «Лиона» Уссема Ауара летом 2023 года. Об этом сообщают испанские СМИ.
Отмечается, что за севильский клуб выступает бывший одноклубник француза – Набиль Фекир.
По информации источника, зелено-белые рассчитывают заполучить 24-летнего игрока на правах свободного агента. У французского футболиста истекает соглашение с «олимпийцами» ближайшим летом.
Напомним, что Ауар является воспитанником «Лиона». За основной клуб Лиги 1 он провел 224 матча, забил 41 гол и отдал 35 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.