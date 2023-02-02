World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Полузащитник «Лиона» Ауар может перейти в «Бетис» следующим летом 

У хавбека заканчивается контракт с французской командой в конце текущего сезона.
Полузащитник «Лиона» Ауар может перейти в «Бетис» следующим летом 
02 февраля 2023 19:59
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Лион»

Руководство «Бетиса» намерено пригласить в команду хавбека «Лиона» Уссема Ауара летом 2023 года. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что за севильский клуб выступает бывший одноклубник француза – Набиль Фекир.

По информации источника, зелено-белые рассчитывают заполучить 24-летнего игрока на правах свободного агента. У французского футболиста истекает соглашение с «олимпийцами» ближайшим летом.

Напомним, что Ауар является воспитанником «Лиона». За основной клуб Лиги 1 он провел 224 матча, забил 41 гол и отдал 35 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Это интересно:
Гаджи Гаджиев: Павлюченко поспал, и вот — проснулся!
Бывший главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал потенциальный переход нападающего Романа Павлюченко в статусе свободного агента в «Уфу».
02.02.2023 20:59
Футбол
В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на снятие обвинений с Гринвуда 
Руководство манкунианцев проведет собственный процесс по разбору инцидента.
02.02.2023 20:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Челси» Поттер поддержал Зиеша после срыва трансфера в «ПСЖ»
Тренер «Челси» Поттер поддержал Зиеша после срыва трансфера в «ПСЖ»
Футболист остался в лондонском клубе.
02.02.2023 20:30
Футбол
автор: Александр Шульгин
Мбаппе получит капитанскую повязку в сборной Франции 
Мбаппе получит капитанскую повязку в сборной Франции 
Бывший капитан французской национальной команды Уго Льорис завершил свое выступление на международном уровне. 
02.02.2023 20:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Андре Айю присоединится к «Ноттингем Форест» на правах свободного агента 
Ганский форвард вернется в английский футбол спустя два года.
02.02.2023 20:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Полузащитник «Лиона» Ауар может перейти в «Бетис» следующим летом 
Полузащитник «Лиона» Ауар может перейти в «Бетис» следующим летом 
У хавбека заканчивается контракт с французской командой в конце текущего сезона.
02.02.2023 19:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Фернандес – о своем переходе в «Челси»: Рад возможности помочь клубу достичь целей 
Фернандес – о своем переходе в «Челси»: Рад возможности помочь клубу достичь целей 
«Пенсионеры» заплатят «Бенфике» 121 миллион евро частями. 
02.02.2023 19:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
С нападающего «Манчестер Юнайтед» Гринвуда сняты обвинения о сексуальном насилии 
С нападающего «Манчестер Юнайтед» Гринвуда сняты обвинения о сексуальном насилии 
В ближайшее время 21-летний игрок может вернуться на футбольное поле.
02.02.2023 19:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нуньес – о своей адаптации в «Ливерпуле»: Мне еще есть над чем работать
Нуньес – о своей адаптации в «Ливерпуле»: Мне еще есть над чем работать
Уругвайский футболист перешел к мерсисайдцам из «Бенфики» летом 2022 года.
02.02.2023 19:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Локомотив» на сборах в ОАЭ проиграл малазийскому «Джохору»
«Локомотив» на сборах в ОАЭ проиграл малазийскому «Джохору»
Встреча завершилась со счетом 0:1.
02.02.2023 18:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика