Андре Айю присоединится к «Ноттингем Форест» на правах свободного агента 

Нападающий Андре Айю перейдет в «Ноттингем Форест» свободным агентом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что ранее футболист уже выступал в Англии за «Суонси» и «Вест Хэм».

Сообщается, что «лесники» подпишут контракт с 33-летним игроком до конца текущего сезона. В конце января нынешнего года ганец расторг свое соглашение с арабской командой «Аль-Садд».

Добавим, что Айю являлся игроком «Аль-Садда» с лета 2021 года. За саудовский клуб он провел 39 матчей, забил 22 гола и отдал три результативные передачи.