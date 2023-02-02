Тренер «Челси» Поттер поддержал Зиеша после срыва трансфера в «ПСЖ»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал срыв трансфера полузащитника «аристократов» Хакима Зиеша в «ПСЖ».

«Зиеш вернулся к тренировкам сегодня утром. Эта история с его несостоявшимся переходом закончилась. Он профессионал. Он все понимает. Он предан делу и остается доступным для нас. Он останется нашим важным игроком до конца сезона», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

По данным источника, в документах на 29-летнего марокканца постоянно обнаруживались ошибки и в результате команды не успели оформить сделку до закрытия трансферного окна во Франции. В «Челси» пытались включить в договор право выкупа Зиеша, и финальное согласование затянулось. В первоначальном варианте, Зиеш должен был перейти во французский клуб в аренду без права выкупа.

Руководство «ПСЖ» уже заявило, что намерено подать апелляцию во французскую лигу, однако, как отмечает источник, шансы на ее удовлетворение малы.

В нынешнем сезоне Зиеш, выступавший также за сборную Марокко на чемпионате мира в Катаре, провёл за «Челси» 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.