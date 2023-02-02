Гаджи Гаджиев: Если Павлюченко в хорошем физическом состоянии, то сможет помочь «Уфе»

По его словам, успех или не успех форварда в башкирском клубе будет зависеть от одного фактора.

«Очень много зависит от того, что делал Павлюченко после завершения карьеры. Если он в хорошем физическом состоянии, то помочь команде сможет. Он играл в Медиалиге, голова на месте, с опытом.

Конечно, напряжение всего футбольного матча он не сможет, на уровне молодежи он не сыграет, но на 15-20 минут выйти вполне сможет. Не испортит. Его технический уровень высок, а мозги с годами становятся только лучше.

Одни недостатки в футболе, в случае Павлюченко — это подвижность, всегда можно скомпенсировать достоинствами».,— заявил Гаджиев «Газете.Ru».

Напомним, что Павлюченко известен по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив», краснодарскую «Кубань», екатеринбургский «Урал».

Форвард официально завершил карьеру в октябре 2022 года. Последним его клубом стало «Знамя» из Ногинска.