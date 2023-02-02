«Спартак» обыграл «Ростов» в стартовом матче Зимнего кубка РПЛ

В стартовом поединке Зимнего кубка РПЛ московский «Спартак» в серии послематчевых пенальти одолел «Ростов».

Основное время встречи завершилось вничью 0:0. Серия 11-метровых ознаменовалась тремя сейвами Александра Селихова. Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков отразил только два удара. Решающий пенальти на счету форварда Кейта Бальде.

Напомним, что согласно регламенту соревнований, победитель в серии пенальти получает два очка, а проигравший - одно.

Завтра, 3 февраля турнир продолжится встречей «Краснодара» и «Сочи».