Бывший полузащитник «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм признался, что считает аргентинского нападающего Лионеля Месси своим любимым игроком.

Отмечается, что в составе национальной команды нападающий «ПСЖ» одержал победу на прошедшем чемпионате мира в Катаре.

«Смело назову Месси своим любимым футболистом. Я люблю его по многим причинам. Кроме того, что он феноменально играет в футбол, Лео является прекрасным отцом с отличным характером. Рад, что Чемпионат Мира закончился его триумфом, это невероятно», – приводит слова Бэкхема американская пресса.

Добавим, что на катарском мировом первенстве Месси признали лучшим игроком турнира. На мундиале он провел семь матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.