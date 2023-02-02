Президент Ла Лиги считает, что только «Реал» способен приобрести Холанда и Мбаппе 

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассчитывает, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в будущем окажутся в чемпионате Испании.

Отмечается, что по мнению 60-летнего функционера, переходы норвежца и француза может позволить себе лишь мадридский «Реал».

«Выражаю надежду на то, что Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд рано или поздно появятся в Ла Лиге. Однако они могут стать только игроками «Реала». Финансовые трудности «Барселоны» лишает шансы команду на подобные трансферы. Это просто невозможно», – приводит слова Тебаса испанская пресса.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» за 180 миллионов евро. Холланд обошелся «Манчестер Сити» в 60 миллионов евро.