«Ювентус» может дополнительно лишиться 20 очков из-за финансовых махинаций 

У «Ювентуса» могут снова отобрать очки в Серии А текущего сезона. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что ранее «бьянконери» уже лишились 15 очков и опустились в середину турнирной таблицы чемпионата Италии.

Как утверждает источник, федерация футбола Италии по-прежнему ведет дело туринской команды по поводу финансовых махинаций с зарплатами игроков. В руководстве спортивной организации выдвинули требование дополнительно снять 20 очков со «старой синьоры».

Добавим, что в настоящий момент «Ювентус» занимает 13-ю строку в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 23 очка.