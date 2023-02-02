Андре Айю официально перешел в «Ноттингем Форест» 

Руководство «Ноттингем Форест» объявило о подписании форварда Андре Айю. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

Отмечается, что в конце января нынешнего года ганец расторг свое трудовое соглашение с саудовским клубом «Аль-Садд».

Сообщается, что 33-летний игрок присоединился к «лесникам» на правах свободного агента. Контракт футболиста с красными рассчитан до конца текущего сезона.

Добавим, что Айю выступал за «Аль-Садд» с лета 2021 года. За арабскую команду он провел 39 матчей, забил 22 гола и отдал три результативные передачи.